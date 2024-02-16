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Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

  1. В Україні

Переправили 29 ухилянтів за кордон: на Львівщині викрили схему

17:08, 16 лютого 2024
Два мешканці Львівщини організували для ухилянтів схему незаконного перетину кордону.
Переправили 29 ухилянтів за кордон: на Львівщині викрили схему
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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру двом мешканцям Львівщини, які організували схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, передає Львівська обласна прокуратура.

Фігуранти є підприємцями та мають ліцензію, яка надає право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями. Вони оформляли чоловіків призовного віку водіями транспортних засобів.

«Останні нібито займались вантажними перевезеннями.

Після чого, відповідна інформація про «водіїв» вносилась у систему «Шлях», що надавало їм право безперешкодного виїзду за кордон», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці задокументували, що за такою схемою за кордон виїхало 29 осіб і вони не повернулись у Україну.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні особи.

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

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