Переправили 29 ухилянтів за кордон: на Львівщині викрили схему

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру двом мешканцям Львівщини, які організували схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, передає Львівська обласна прокуратура.
Фігуранти є підприємцями та мають ліцензію, яка надає право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями. Вони оформляли чоловіків призовного віку водіями транспортних засобів.
«Останні нібито займались вантажними перевезеннями.
Після чого, відповідна інформація про «водіїв» вносилась у систему «Шлях», що надавало їм право безперешкодного виїзду за кордон», - сказано у повідомленні.
Правоохоронці задокументували, що за такою схемою за кордон виїхало 29 осіб і вони не повернулись у Україну.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні особи.
Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».
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