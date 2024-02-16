Переправили 29 ухилянтів за кордон: на Львівщині викрили схему

Два мешканці Львівщини організували для ухилянтів схему незаконного перетину кордону.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру двом мешканцям Львівщини, які організували схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, передає Львівська обласна прокуратура.

Фігуранти є підприємцями та мають ліцензію, яка надає право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями. Вони оформляли чоловіків призовного віку водіями транспортних засобів.

«Останні нібито займались вантажними перевезеннями.

Після чого, відповідна інформація про «водіїв» вносилась у систему «Шлях», що надавало їм право безперешкодного виїзду за кордон», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці задокументували, що за такою схемою за кордон виїхало 29 осіб і вони не повернулись у Україну.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні особи.

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.