Переправили 29 уклонистов за границу: во Львовской области разоблачили схему

Два жителя Львовщины организовали для уклонистов схему незаконного пересечения границы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двум жителям Львовщины, которые организовали схему незаконной переправки через государственную границу Украины военнообязанных мужчин, передает Львовская областная прокуратура.

Фигуранты являются предпринимателями и имеют лицензию, которая дает право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов грузовыми автомобилями. Они оформляли мужчин призывного возраста водителями транспортных средств.

«Последние якобы занимались грузовыми перевозками.

После чего соответствующая информация о «водителях» вносилась в систему «Шлях», что давало им право беспрепятственного выезда за границу», - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что по такой схеме за границу уехало 29 человек и они не вернулись в Украину.

В настоящее время ведутся следственные действия и устанавливаются все причастные лица.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.