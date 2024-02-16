Українці в Чехії, які опинилися в скрутній ситуації, можуть отримати грошову допомогу

Громадяни України в Чехії, які опинилися в скрутній ситуації, можуть отримати від чеського уряду екстрену невідкладну допомогу (mimořádná okamžitá pomoc).
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, на таку допомогу українські біженці мають право нарівні з громадянами Чехії.
Що це за допомога і які умови для її отримання окреслено в інфографіці нижче:
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