Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

Конкурсна комісія з відбору нового голови НАЗК визначилася із кандидатами, які успішно «склали» співбесіду на доброчесність і надалі проходять до етапу підсумкових співбесід, що відбудуться вже цього тижня, 24 і 25 лютого. У «топ-10» фіналістів опинився і Уповноважений з антикорупційної діяльності «Укрексімбанку» Артем Хаванов, який проходив співбесіду на доброчесність останнім.

Так, з 2022 року по теперішній час – Артем Хаванов є Уповноваженим з антикорупційної діяльності АТ «Державний експортно-імпортний банк України». До цього, з 2020 по 2022 року, був керівником напрямку протидії шахрайства у ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

У 2020 році був керівником Комплаєнс Офісу у Державному концерні «УкрОборонПром». А ще раніше, з 2017 по 2020 роки – керівником Антикорупційної програми Група Нафтогаз. За 2019 рік заробив у Нафтогазі 1 492 222 грн, тобто, близько 124,3 тис. грн на місяць, а також отримав від Нафтогазу додаткове благо 77,5 тис. грн.

Раніше, у 2010-2017 роках працював в АТ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group провідним фахівцем, керівником групи, старшим комплаєнс менеджером з дотримання санкцій та ембарго.

Доповідачем з його питання була член Комісії від «міжнародників» Лаура Стефан.

«Відповідно до даних Реєстру судових рішень Вас було притягнуто до відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Ви заплатили штраф і через рік повторно склали іспит та отримали водійські права. Оскільки такий факт є публічно відомим, просимо озвучити обставини», - зауважила вона.

На це Артем Хаванов пояснив, що він щиро шкодує за цю історію. «Я був у гостях у свого друга, ми святкували рік з дня народження його сина. Одному з гостей стало погано. І ми почали викликати таксі, щоб їхати в аптеку. Враховуючи, що я випив 4 пляшки пива «Корона екстра», по 0,33, я вирішив, що в змозі керувати авто. Тому я з’їздив в аптеку, купив препарат. На зворотному шляху мене зупинила поліція, запитали, чому я пізно швидко їду. Вони запропонували пройти тест на «Драгері». Я був переконаний, що на мою масу тіла протягом 4 годин 4 пляшки пива – це не проблема», зазначив він. Однак прилад показав, за його словами, на його подив достатнє проміле. Тому він пішов пішки до друзів, а далі його чекав суд. Отже, йому довелося сплатити штраф та його позбавили прав. З тих пір він стверджує, що не вживає алкоголь.

Далі сам кандидат розповів, що згодом за його участі сталася ДТП, він не дотримався безпечної дистанції і в’їхав в інше авто.

Також у Комісії виникли питання стосовно купівлі в 2022 році будинку у передмісті Києва.

Так, в 2012 році він набув право спільної власності на об’єкт вартістю близько 85 тис. доларів. Від громадських організацій Комісія отримала дані, що вартість подібного майна майже в 7 разів вище на ринку, аніж вказав кандидат.

На це Артем Хаванов зазначив, що будинок купували без ремонту.

«Була гарна пропозиція у котеджному містечку, тому ми домовилися із тещею, що вона додасть грошових коштів до тих, що у нас були», зазначив кандидат.

В 2011 році він також за договором дарування отримав від бабуся і дідуся квартиру. Перед купівлею будинку він прийняв рішення продати цю квартиру. Але договір продажу квартири не зберігся.

«Як Ви ставитеся до практики заниження вартості майна з метою оптимізації оподаткування? Чи вважаєте Ви, що Україна як держава має впроваджувати більш жорсткі заходи для протидії цьому?» - запитала Лаура Стефан.

На це Артем Хаванов заявив, що ставиться до такої практики «вкрай негативно».

Надалі Лаура Стефан зазначила, що відповідно до декларації за 2023 рік Артем Хаванов «купив у Києві дві квартири 40 та 45 кв м» і також автомобіль «Хонда». «Ми подивилися на доходи з урахуванням продажу, ніби суми складаються. Чому Ви не дали Комісії контракт на купівлю квартири на 45,5 кв м?» - запитала член Комісії.

Кандидат відповів, що це певне непорозуміння, бо він думав, що йому треба показати дані про квартиру, яку купив саме він. А дружина купила квартиру 45 кв м за результатами продажу іншої квартири.

Член Комісії Андрій Козлов зазначив, що теща кандидата у 2022-2023 році купила два авто. «Це Subaru Forester 2019 р. в. майже за півмільйона грн, а другий – Porsche Macan 2020 р. в. варістю 2,87 млн грн.

Я звернув увагу, що в 2018 році Ваш тесть одержав дохід близько 5 млн. Але я звернув увагу і на іншу річ. На обидва цих авто була видана довіреність на право розпорядження транспортним засобом. І якщо на «Форестер», придбаний в жовтні ,довіреність видана в грудні, то на «Порш Макан» довіреність видана в день придбання. І одна з осіб співпадає. Чи відомо, чому теща надала право розпорядження цими авто?» - запитав Андрій Козлов.

На це Артем Хаванов зазначив, що він не може чітко прояснити суть цих операцій. Є люди, які володіли цими транспортними засобами, вони їхали за кордон. Оскільки місто Дніпро знаходиться під обстрілами, можливо, такі операції були зумовлені цим.

Декларація

У декларації за 2023 рік Артем Хаванов вказав частку у власності на земельну ділянку 1800 кв м у селі Іванковичі Обухівського району Київської області, що придбана за 201,4 тис. грн.

Також у спільній частковій власності має житловий будинок в Іванковичах 300,8 кв м, вартість якого складає 682,8 тис грн.

Крім того, має частку у квартирі у Києві 56,1 кв м, а також у жовтні 2023 року набув власність на квартиру у Києві 40,2 кв м. Дружина у серпні 2023 року придбала у столиці квартиру 45,5 кв м.

Дружина має право безоплатного користування авто Honda CR-V, а сам кандидат з травня 2023 року має у власності машину HONDA CR-Z 2015 р. в. вартістю 315 тис. грн.

В Укрексімбанку отримав за 2023 рік 1 271 824 грн зарплати, тобто, близько 106 тис. грн на місяць.

Дружина Марина Хаванова отримала дохід від зайняття підприємництвом від ТОВ «Діджитал НЕТ» у сумі 891 710 грн. Крім того, від ТОВ «ЕТНА ТЕКНОЛОДЖІ» вона отримала ще 923 тис. грн.

Також вона отримала від Vinilo Link LTD, як знаходиться у Дубай (ОАЕ), дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 523,3 тис. грн. Кандидат задекларував заощадження готівкою 10 тисяч доларів та 10 тисяч євро.

Нагадаємо, що на фінальну співбесіду Комісія, крім Артема Хаванова, запросила наступних кандидатів: Андрій Вишневський – екс-заступник голови НАЗК, Сергій Гупяк – є керівником четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Дмитро Калмиков – керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК, Катерина Каплюк – екс-радник голови НАЗК та колишня головний спеціаліст відділу моніторингу способу життя чиновників, журналіст, Віталій Нікулін – представник Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи, Віктор Павлущик – старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Олександр Скомаров – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, Олександр Стародубцев – заступник керівника апарату НАЗК, Сергій Степанян – т. в. о. директора Департаменту – начальник відділу контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Департаменту з питань виявлення та запобігання корупції Міністерства оборони України, мобілізований прокурор САП.

Автор: Наталя Мамченко

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