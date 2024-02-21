Кандидат на председателя НАПК Артем Хаванов объяснил, как суд лишил его прав за вождение в состоянии опьянения, и почему теща купила Porsche Macan

Уполномоченный по антикоррупционной деятельности Укрэксимбанка Артем Хаванов во время собеседования рассказал о ситуации с лишением прав за вождение в состоянии опьянения, а также ответил, зачем теще Subaru Forester и Porsche Macan.

Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК определилась с кандидатами, которые успешно «сдали» собеседование на добропорядочность и в дальнейшем проходят к этапу итоговых собеседований, которые состоятся уже на этой неделе, 24 и 25 февраля. В «топ-10» финалистов оказался и уполномоченный по антикоррупционной деятельности «Укрэксимбанка» Артем Хаванов, проходивший собеседование на добропорядочность последним.

Так, с 2022 года по настоящее время Артем Хаванов является Уполномоченным по антикоррупционной деятельности АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины». До этого, с 2020 по 2022 год, являлся руководителем направления противодействия мошенничеству в ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ».

В 2020 году был руководителем Комплаенса Офиса в Государственном концерне «УкрОборонПром». А еще раньше, с 2017 по 2020 годы – руководителем Антикоррупционной программы Группа Нафтогаз. За 2019 год заработал в Нафтогазе 1 492 222 грн, то есть около 124,3 тыс. грн в месяц, а также получил от Нафтогаза дополнительное благо 77,5 тыс. грн.

Ранее, в 2010-2017 годах работал в АО «УкрСиббанк» BNP Paribas Group ведущим специалистом, руководителем группы, старшим комплаенсом менеджером по соблюдению санкций и эмбарго.

Докладчиком по его вопросу был член Комиссии от «международников» Лаура Стефан.

«В соответствии с данными Реестра судебных решений Вас привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Вы заплатили штраф и через год повторно сдали экзамен и получили водительские права. Поскольку такой факт публично известен, просим озвучить обстоятельства», - отметила она.

Артем Хаванов объяснил, что он искренне сожалеет об этой истории. «Я был в гостях у своего друга, мы праздновали год со дня рождения его сына. Одному из гостей стало плохо. И мы начали вызывать такси, чтобы уехать в аптеку. Учитывая, что я выпил 4 бутылки пива «Корона экстра», по 0,33, я решил, что в состоянии управлять авто. Поэтому я съездил в аптеку, купил препарат. На обратном пути меня остановила полиция, спросившая, почему я поздно быстро еду. Они предложили пройти тест на «Драгере». Я был убежден, что по моей массе тела в течение 4 часов 4 бутылки пива – это не проблема», отметил он. Однако прибор показал, по его словам, к его удивлению достаточное промилле. Поэтому он пошел пешком к друзьям, а дальше его ждал суд. Следовательно, ему пришлось уплатить штраф и он был лишен прав. С тех пор он утверждает, что не употребляет алкоголь.

Далее сам кандидат рассказал, что впоследствии при его участии произошло ДТП, он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в другой автомобиль.

Также у Комиссии возникли вопросы относительно покупки в 2022 году дома в пригороде Киева.

Так, в 2012 году он получил право общей собственности на объект стоимостью около 85 тыс. долларов. От общественных организаций Комиссия получила данные, что стоимость подобного имущества почти в 7 раз выше на рынке, чем указал кандидат.

Артем Хаванов отметил, что дом покупали без ремонта.

«Было хорошее предложение в коттеджном городке, поэтому мы договорились с тещей, что она добавит денежные средства к тем, что у нас были», отметил кандидат.

В 2011 году он также по договору дарения получил от бабушки и дедушки квартиру. Перед покупкой дома он принял решение продать квартиру. Но договор продажи квартиры не сохранился.

«Как вы относитесь к практике занижения стоимости имущества с целью оптимизации налогообложения? Считаете ли Вы, что Украина как государство должна предпринимать более жесткие меры по противодействию этому?» – спросила Лаура Стефан.

На это Артем Хаванов заявил, что относится к такой практике крайне негативно.

В дальнейшем Лаура Стефан отметила, что согласно декларации за 2023 год Артем Хаванов «купил в Киеве две квартиры 40 и 45 кв. м» и также автомобиль «Хонда». «Мы посмотрели на доходы с учетом продажи, будто суммы складываются. Почему Вы не дали Комиссии контракт на покупку квартиры на 45,5 кв. м?» – спросила член Комиссии.

Кандидат ответил, что это определенное недоразумение, потому что он думал, что ему нужно показать данные о квартире, которую он купил. А жена купила квартиру 45 кв. м по результатам продажи другой квартиры.

Член Комиссии Андрей Козлов отметил, что теща кандидата в 2022-2023 году купила два автомобиля. «Это Subaru Forester 2019 г. в. почти за полмиллиона гривен, а второй – Porsche Macan 2020 г. в. стоимостью 2,87 млн грн.

Я обратил внимание, что в 2018 году Ваш тесть получил доход около 5 млн. Но я обратил внимание и на другую вещь. На оба этих автомобиля была выдана доверенность на право распоряжения транспортным средством. И если на «Форестере», приобретенном в октябре, доверенность выдана в декабре, то на «Порше Макан» доверенность выдана в день приобретения. И одно из лиц совпадает. Известно ли, почему теща предоставила право распоряжения этими авто?» – спросил Андрей Козлов.

Артем Хаванов отметил, что он не может четко прояснить суть этих операций. Есть люди, владевшие этими транспортными средствами, они ехали за границу. Поскольку Днепр находится под обстрелами, возможно, такие операции были обусловлены этим.

Декларация

В декларации за 2023 год Артем Хаванов указал долю в собственности на земельный участок 1800 кв. м в селе Иванковичи Обуховского района Киевской области, приобретенную за 201,4 тыс. грн.

Также в общей долевой собственности имеет жилой дом в Иванковичах 300,8 кв м, стоимость которого составляет 682,8 тыс. грн.

Кроме того, имеет долю в квартире в Киеве 56,1 кв м, а также в октябре 2023 года приобрел собственность на квартиру в Киеве 40,2 кв м. Жена в августе 2023 года приобрела в столице квартиру 45,5 кв м.

Жена имеет право безвозмездного пользования автомобилем Honda CR-V, а сам кандидат с мая 2023 года имеет в собственности машину HONDA CR-Z 2015 г. в. стоимостью 315 тыс. грн.

В Укрэксимбанке получил за 2023 год 1 271 824 грн зарплаты, то есть около 106 тыс. грн в месяц.

Жена Марина Хаванова получила доход от занятия предпринимательством от ООО «Диджитал НЭТ» в сумме 891 710 грн. Кроме того, от ООО «ЭТНА ТЕКНОЛОДЖИ» она получила еще 923 тыс. грн.

Также она получила от Vinilo Link LTD, как находится в Дубай (ОАЭ), доход от занятий предпринимательской деятельностью в сумме 523,3 тыс. грн. Кандидат задекларировал сбережения наличными в 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Напомним, что на финальное собеседование Комиссия, кроме Артема Хаванова, пригласила следующих кандидатов: Андрей Вишневский – экс-заместитель председателя НАПК, Сергей Гупяк – является руководителем четвертого следственного отдела (с дислокацией в городе Виннице) Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, Дмитрий Калмыков – руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК, Катерина Каплюк – экс-советник председателя НАПК и бывший главный специалист отдела мониторинга образа жизни чиновников, журналист, Виталий Никулин – представитель Уполномоченного по правам человека в местах несвободы, Виктор Павлущик – старший детектив – руководитель отдела антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Александр Скомаров – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ, Александр Стародубцев – заместитель руководителя аппарата НАПК, Сергей Степанян – вр. и. о. директора Департамента – начальник отдела контроля соблюдения антикоррупционного законодательства Департамента по вопросам выявления и предотвращения коррупции Министерства обороны Украины, мобилизованный прокурор САП.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.