В метро вместе с собаками: киевляне собрали нужное количество подписей в поддержку петиции

Киевляне требуют разрешения на проезд с собаками в метро, петиция набрала 6050 подписей.

Источник фото: 2day.kh.ua

На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось обращение с просьбой разрешить проезд с собаками в метро. По состоянию на 19:00 собрано 6050 подписей.

Петиция, поданная киевлянами, с требованием разрешить проезд с собаками в столичном метро 20 февраля набрала нужное количество голосов для рассмотрения в КГГА.

Как мы писали ранее, в Украине в отличие от наземного общественного транспорта, где перевозка собак разрешена при наличии поводка и намордника, правила метрополитена позволяют только перевозку мелких животных и птиц в клетках. В метро пускают собак-поводырей, которые помогают слабовидящим людям, однако владельцу животного нужно иметь специальный сертификат.

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