У метро разом з собаками: кияни зібрали потрібну кількість підписів на підтримку петиції

Кияни вимагають дозволу на проїзд з собаками у метро, петиція набрала 6050 підписів.

Джерело фото: 2day.kh.ua

На сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилося звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро. Станом на 19:00 зібрано 6050 підписів.

Петиція, подана киянами, з вимогою дозволити проїзд із собаками у столичному метро 20 лютого набрала потрібну кількість голосів для розгляду в КМДА.

Як ми писали раніше, в Україні на відміну від наземного громадського транспорту, де перевезення собак дозволене за наявності повідця та намордника, правила метрополітену дозволяють лише перевезення дрібних тварин та птахів у клітках. У метро пускають собак-поводирів, які допомагають людям з вадами зору, проте власнику тварини потрібно мати спеціальний сертифікат.

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