Офіційний курс гривні втратив позиції: НБУ оприлюднив оновлені дані

НБУ продовжив зниження офіційного курсу гривні на 19 копійок.

Джерело фото: kramatorsk.info

Національний банк України (НБУ) продовжив зниження офіційного курсу гривні, який вже в понеділок знизився на 31 копійку, а вівторок - на ще 19 копійок до нового мінімального показника - 38,4756 гривень за долар. Ці дані наведені на сайті регулятора.

Протягом торгів після полудня в системі Bloomberg курс спочатку перевищив позначку у 38,5 гривень за долар, а наближаючись до закінчення дня, досяг 38,6 гривень за долар.

Довідкове значення курсу національної валюти, встановлене Нацбанком на 12:00, також втратило 19 копійок і становить 38,4662 гривень за долар.

Загалом, з початку року гривня послабила на 1,3%, що становить 49 копійок. За час, що пройшов з переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості курсу 3 жовтня 2023 року, офіційний курс гривні впав на 5,2%, або на 1 гривню 91 копійку.

На готівковому ринку у вівторок курс національної валюти знизився на 27 копійок до 38,70 гривень за долар.

Таким чином, чистий продаж доларів НБУ в сьомий тиждень 2024 року зріс до $322,3 мільйонів порівняно з $200,4 мільйонами тиждень тому.

Підсумки січня показали, що чистий продаж НБУ скоротився до $2,53 мільярда з $3,55 мільярда у грудні, $2,45 мільярда у листопаді та $3,34 мільярда у жовтні. Однак через зниження зовнішньої підтримки з $5 мільярдів у грудні до $0,4 мільярда у січні, міжнародні резерви України минулого місяця скоротилися на 4,9%, або на $1,98 мільярда, - до $38,525 мільярда.

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