Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. В Україні

Офіційний курс гривні втратив позиції: НБУ оприлюднив оновлені дані

18:52, 20 лютого 2024
НБУ продовжив зниження офіційного курсу гривні на 19 копійок.
Офіційний курс гривні втратив позиції: НБУ оприлюднив оновлені дані
Джерело фото: kramatorsk.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України (НБУ) продовжив зниження офіційного курсу гривні, який вже в понеділок знизився на 31 копійку, а вівторок - на ще 19 копійок до нового мінімального показника - 38,4756 гривень за долар. Ці дані наведені на сайті регулятора.

Протягом торгів після полудня в системі Bloomberg курс спочатку перевищив позначку у 38,5 гривень за долар, а наближаючись до закінчення дня, досяг 38,6 гривень за долар.

Довідкове значення курсу національної валюти, встановлене Нацбанком на 12:00, також втратило 19 копійок і становить 38,4662 гривень за долар.

Загалом, з початку року гривня послабила на 1,3%, що становить 49 копійок. За час, що пройшов з переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості курсу 3 жовтня 2023 року, офіційний курс гривні впав на 5,2%, або на 1 гривню 91 копійку.

На готівковому ринку у вівторок курс національної валюти знизився на 27 копійок до 38,70 гривень за долар.

Таким чином, чистий продаж доларів НБУ в сьомий тиждень 2024 року зріс до $322,3 мільйонів порівняно з $200,4 мільйонами тиждень тому.

Підсумки січня показали, що чистий продаж НБУ скоротився до $2,53 мільярда з $3,55 мільярда у грудні, $2,45 мільярда у листопаді та $3,34 мільярда у жовтні. Однак через зниження зовнішньої підтримки з $5 мільярдів у грудні до $0,4 мільярда у січні, міжнародні резерви України минулого місяця скоротилися на 4,9%, або на $1,98 мільярда, - до $38,525 мільярда.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду