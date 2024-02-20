Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

20 лютого Конкурсна комісія з відбору нового голови НАЗК підіб’є підсумки співбесід щодо доброчесності та оголосить список кандидатів, яких запросять на фінальні співбесіди.

Зазначимо, що одним з останніх співбесіду на доброчесність 13 лютого проходив мобілізований прокурор САП, а нині очільник Департаменту з питань виявлення та запобігання корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян.

З 1999 року працював у прокуратурі на різних посадах. Остання посада – прокурор другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У зв’язку із мобілізацією до ЗСУ його увільнено від виконання службових обов’язків прокурора.

24 лютого 2022 року – мобілізований до лав ЗСУ.

З березня 2023 року – заступник директора Департаменту – начальник відділу контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Департаменту з питань виявлення та запобігання корупції Міністерства оборони України. Наразі – тимчасово виконуючий обов’язки директора цього Департаменту.

Доповідач, член Комісії Андрій Козлов уточнив дату початку користування кандидатом квартирою у місті Суми. Сергій Степанян зазначив, що це квартира дружини, яку вона отримала у власність 1994 року після приватизації. Кандидат наголосив, що у 1994 році вони з дружиною ще не були знайомі. Декларацію він заповнював згідно з роз’ясненнями НАЗК, де зазначено, що при вказівці права власності члена родини треба використовувати пріоритет права власності. А право користування цією квартирою він набув у 2001 році. Вартість квартири вказав згідно з реєстром.

Наступне питання стосувалося будинку, який знаходиться в Сумах площею 163 м кв, вартістю 559 812 грн. Андрій Козлов уточнив, чи не помилився кандидат в даті набуття права користування цим майном. Степанян зазначив, що треба спрощувати роз’яснення по декларуванню, бо «там хто завгодно може загубитися». Будинок належить його матері і був набутий нею на підставі договору купівлі-продажу у 2010-х роках, тому кандидат і зазначив ці роки в своїй декларації, керуючись роз’ясненнями НАЗК. Сам він почав користуватися будинком лише у 2016 році. Кандидат пообіцяв подумати над цим питанням, і у разі чого, змінити цю інформацію в декларації.

«З 1998 року дохід Вашої матері складав 177 тис. грн. А будинок коштує 559 тис. Тобто, різниця суттєва. З яких джерел походить решта коштів?» - запитала Комісія.

Степанян повідомив, що кошти на придбання будинку у неї від підприємницької діяльності, яку вона веде з 1992 року. Вона будувала медичні центри. «Наша держава до 1998 року не обліковувала доходи підприємців. Якби у мене була машина часу, я би розібрався з цим питанням», зазначив він.

Далі кандидат мав тривалу і розлогу розмову з доповідачем щодо підприємництва матері, курсу валют в 1998 році, але наразі даних на підтвердження її доходів до 1998 року не залишилося, а сама мати зараз виїхала у Німеччину.

«Я намагаюся відповідати Комісії чесно. Ці події були 28 років назад. Якби я хотів обманути Комісію, я би знайшов якось підприємця, з яким нібито працювала моя мати, взяв би у нього розписку, що моя мати взяла кошти у борг. Але я не хочу обманювати Комісію», - підкреслив Степанян.

Крім того, Степанян розповідав історію про підприємництво його дружини, а також про проблеми, які спіткали відображення певних доходів з точки зору складності відображення їх через 20 років.

Також Комісію зацікавив випадок із сином кандидата, якого зупинила поліція за перевищення швидкості на автомобілі Lexus. На це він пожартував, «якщо у вас немає проблем, то вам допомагає родина».

Він пообіцяв надати документи про власника автомобіля, який, за словами кандидата, є другом сім’ї і заможною людиною із Харкова і передав цей автомобіль дружині, щоб вони «поберегли» авто у Сумах. Втім, сам Степанян не був в курсі цієї ситуації, а коли дізнався, то наполіг, щоб автомобіль повернули. У грудні 2023 року Lexus повернули власнику, кандидат обіцяв передати декларації цього власника разом з додатковими поясненнями.

Також Комісія поцікавилася виїздом за кордон у червні 2023 року. Цю поїздку Сергій Степанян пояснив навчанням з дозволу керівництва.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.