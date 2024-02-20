Мобилизированный прокурор САП Сергей Степанян во время конкурса на главу НАПК отметил, что у него нет «машины времени», чтобы объяснить доходы матери в 90-х годах

Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

20 февраля Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК подведет итоги собеседований относительно добропорядочности и объявит список кандидатов, которых пригласят на финальные собеседования.

Отметим, что одним из последних собеседований на добропорядочность 13 февраля проходил мобилизованный прокурор САП, а ныне глава Департамента по вопросам выявления и предотвращения коррупции Министерства обороны Украины Сергей Степанян.

С 1999 года работал в прокуратуре на разных должностях. Последняя должность – прокурор второго отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В связи с мобилизацией в ВСУ он освобожден от исполнения служебных обязанностей прокурора.

24 февраля 2022 года – мобилизован в ряды ВСУ.

С марта 2023 года – заместитель директора Департамента – начальник отдела контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства Департамента по вопросам выявления и предотвращения коррупции Министерства обороны Украины. В настоящее время – временно исполняющий обязанности директора этого Департамента.

Докладчик, член Комиссии Андрей Козлов уточнил дату начала пользования кандидатом квартирой в городе Сумы. Сергей Степанян отметил, что это квартира жены, которую она получила в собственность в 1994 году после приватизации. Кандидат подчеркнул, что в 1994 году они с женой еще не были знакомы. Декларацию он заполнял согласно разъяснениям НАПК, где указано, что при указании права собственности члена семьи следует использовать приоритет права собственности. А право пользования этой квартирой он приобрел в 2001 году. Стоимость квартиры указала согласно реестру.

Следующий вопрос касался дома, который находится в Сумах площадью 163 м кв, стоимостью 559 812 грн. Андрей Козлов уточнил, не ошибся ли кандидат в дате обретения права пользования этим имуществом. Степанян отметил, что нужно упрощать разъяснения по декларированию, потому что «там кто угодно может потеряться». Дом принадлежит его матери и был приобретен ею на основании договора купли-продажи в 2010-х годах, поэтому кандидат и указал эти годы в своей декларации, руководствуясь разъяснениями НАПК. Сам он начал пользоваться домом только в 2016 году. Кандидат пообещал подумать над этим вопросом, и в случае чего изменить эту информацию в декларации.

«С 1998 доход Вашей матери составлял 177 тыс. грн. А дом стоит 559 тыс. То есть разница существенная. Из каких источников происходит остальные средства?» – спросила Комиссия.

Степанян сообщил, что средства на приобретение дома у нее от предпринимательской деятельности, которую она ведет с 1992 года. Она строила медицинские центры. «Наше государство до 1998 года не учитывало доходы предпринимателей. Будь у меня машина времени, я бы разобрался с этим вопросом», отметил он.

Далее у кандидата был длительный и пространный разговор с докладчиком относительно предпринимательства матери, курса валют в 1998 году, но пока данных в подтверждение ее доходов до 1998 года не осталось, а сама мать сейчас уехала в Германию.

«Я стараюсь отвечать Комиссии честно. Эти события произошли 28 лет назад. Если бы я хотел обмануть Комиссию, я нашел бы как-то предпринимателя, с которым якобы работала моя мать, взял бы у него расписку, что моя мать взяла средства в долг. Но я не хочу обманывать Комиссию», – подчеркнул Степанян.

Кроме того, Степанян рассказывал историю о предпринимательстве его жены, а также о проблемах, постигших отражение определенных доходов с точки зрения сложности отображения их через 20 лет.

Комиссию также заинтересовал случай с сыном кандидата, которого остановила полиция за превышение скорости на автомобиле Lexus. На это он пошутил, «если у вас нет проблем, вам помогает семья».

Он пообещал предоставить документы о владельце автомобиля, который, по словам кандидата, является другом семьи и состоятельным человеком из Харькова и передал этот автомобиль жене, чтобы они «поберегли» автомобиль в Сумах. Впрочем, сам Степанян не был в курсе этой ситуации, а когда узнал, то настоял, чтобы автомобиль вернули. В декабре 2023 года Lexus вернули владельцу, кандидат обещал передать декларации этого владельца вместе с дополнительными пояснениями.

Комиссия поинтересовалась выездом за границу в июне 2023 года. Эту поездку Сергей Степанян объяснил обучением с разрешения руководства.

Автор: Наталя Мамченко

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