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  1. В Украине

Земельные участки находятся в собственности малолетних и несовершеннолетних детей: кто платит земельный налог

08:34, 23 февраля 2024
Земельный налог за земельные участки, которые находятся в собственности малолетних и несовершеннолетних детей, начисляются на общих основаниях.
Земельные участки находятся в собственности малолетних и несовершеннолетних детей: кто платит земельный налог
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Государственная налоговая служба разъяснила, кто обязан платить земельный налог за земельные участки, находящиеся в собственности малолетних и несовершеннолетних детей.

Так, согласно ст.ст. 269, 270 Налогового кодекса Украины (с изменениями) плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, которым согласно закону предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования, а объектами налогообложения – земельные участки, находящиеся в собственности земельные участки (паи) и земельные участки государственной и коммунальной собственности, находящиеся во владении на праве постоянного пользования.

Согласно ст. 6 Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 года № 2947-III (с изменениями) определено, что правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия. Малолетним считается ребенок до достижения им четырнадцати лет. Несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Если ребенок или лицо, дееспособность которого ограничена, не может самостоятельно осуществлять свои права, эти права совершают родители, опекун или сами эти лица с помощью родителей или попечителя (ст. 14 Семейного кодекса).

Согласно п. 99.2 ст. 99 НКУ денежные обязательства малолетних/несовершеннолетних лиц выполняются их родителями (усыновителями), опекунами (попечителями) до приобретения малолетними/несовершеннолетними лицами гражданской дееспособности в полном объеме.

Родители (усыновители) малолетних/несовершеннолетних и малолетние/несовершеннолетние в случае невыполнения денежных обязательств малолетних/несовершеннолетних несут солидарную имущественную ответственность за погашение денежных обязательств и/или налогового долга.

Согласно п. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV (с изменениями) полную гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетие).

Статьей 67 Конституции Украины от 28 июня 1996 г. № 254 к/96-ВР с изменениями и дополнениями предусмотрено, что каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

Перечень категорий физических лиц, освобождаемых от уплаты земельного налога, определен п. 281.1 ст. 281 НКУ, но льготы по уплате земельного налога для малолетних и несовершеннолетних детей не предусмотрены.

Основанием для начисления земельного налога есть: данные государственного земельного кадастра; данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество; данные государственных актов, которыми удостоверено право собственности или право постоянного пользования земельным участком (государственные акты на землю); данные сертификатов о праве на земельные доли (паи); решение органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев); данные других правоустанавливающих документов, которыми удостоверяется право собственности или право пользования земельным участком, право на земельные доли (паи); данные Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, определенного в установленном Кабинетом Министров Украины порядке (п. 286.1 ст. 286 НКУ).

Следовательно, земельный налог за земельные участки, находящиеся в собственности малолетних и несовершеннолетних детей, начисляется на общих основаниях и уплачивается родителями, опекунами или самыми малолетними и несовершеннолетними детьми с помощью родителей или попечителей.

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