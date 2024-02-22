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Границу с Польшей разблокируют для военных и гуманитарных грузов, – Дональд Туск

15:27, 22 февраля 2024
Решение заработает в ближайшие часы.
Границу с Польшей разблокируют для военных и гуманитарных грузов, – Дональд Туск
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Польша внесет пограничные переходы из Украины, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарной помощи. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает TVN24.

По его словам, Польша должна обеспечить полную пропускную способность границы для военных грузов и гуманитарной помощи.

«Поэтому чтобы обеспечить 100-процентную гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы и гуманитарная помощь поступит украинской стороне без каких-либо задержек, мы включим в перечень критической инфраструктуры пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей», - заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что «это вопрос ближайших часов».

Туск пояснил, что нововведение будет «означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной».

Как известно, Владимир Зеленский обратился к полякам и призвал Анджея Дуду и Дональда Туска приехать к границе для решения зерновой блокады, сложившейся из-за протестов польских фермеров.

Анджей Дуда поддерживает идею провести правительственную встречу на границе. Однако премьер Дональд Туск отверг предложение Владимира Зеленского.

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