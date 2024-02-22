Кордон з Польщею розблокують для військових і гуманітарних вантажів, – Дональд Туск

Рішення запрацює у найближчі години.

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає TVN24.

За його словами, Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги.

«Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій», - заявив Туск.

Польський прем'єр наголосив, що «це питання найближчих годин».

Туск пояснив, що нововведення «означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною».

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до поляків і закликав Анджея Дуду й Дональда Туска приїхати до кордону для вирішення зернової блокади, що склалася через протести польських фермерів.

Анджей Дуда підтримує ідею провести урядову зустріч на кордоні. Однак прем'єр Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського.

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