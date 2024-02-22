Парламент определил новые особенности формирования цены государственного контракта по оборонным закупкам

Верховная Рада внесла изменения в Закон об оборонных закупках.

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Верховная Рада 22 февраля приняла как закон законопроект 10454 о внесении изменений в Закон «Об оборонных закупках» об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения.

Им определены особенности формирования цены государственного контракта (договора) по оборонным закупкам, который заключается во время действия правового режима военного положения.

Так, в составе цены государственного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны учитываются расходы, в том числе налоги, сборы и другие предусмотренные законодательством обязательные платежи и прибыль исполнителя.

В случае если приобретение товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны во время действия правового режима военного положения, осуществляется по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством , уровень прибыли в составе цены государственного контракта (договора) не может превышать уровень прибыли (предельный уровень прибыли), установленный Кабинетом Министров Украины на момент заключения соответствующего государственного контракта (договора).

В случае неустановления Кабинетом Министров Украины уровня прибыли (предельного уровня прибыли), определенного этой частью, цена товаров, работ и услуг определяется государственным контрактом (договором), заключаемым по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством, соответственно к предложению исполнителя с учетом прибыли такого исполнителя.

Положения этой новой части третьей статьи 30 Закона об оборонных закупках применяются к государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения нужд сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения безопасности и обороны Украины, заключенные по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством, и/или выполнялись (выполняются) во время действия правового режима военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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