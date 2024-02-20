Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

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Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 20 лютого оголосила імена десяти фіналістів, які пройшли етап перевірки на предмет доброчесності. Їх запросять на фінальну співбесіду.

А саме, на фінальну співбесіду запрошують наступних кандидатів.

1. Андрій Вишневський – екс-заступник голови НАЗК.

2. Сергій Гупяк – є керівником четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

3. Дмитро Калмиков – керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК.

4. Катерина Каплюк – екс-радник голови НАЗК та колишня головний спеціаліст відділу моніторингу способу життя чиновників, журналіст.

5. Віталій Нікулін – представник Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи.

6. Віктор Павлущик – старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

7. Олександр Скомаров – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ.

8. Олександр Стародубцев – заступник керівника апарату НАЗК.

9. Сергій Степанян – т. в. о. директора Департаменту – начальник відділу контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Департаменту з питань виявлення та запобігання корупції Міністерства оборони України, мобілізований прокурор САП.

10. Артем Хаванов – уповноважений з антикорупційної діяльності в «Укрексімбанку»

Із деталями співбесід кандидатів, які описувала «Судово-юридична газета», можна ознайомитися за активними посиланнями вище.

На початку засідання стало відомо, що Комісія отримала повідомлення стосовно потенційного конфлікту інтересів члена Комісії Андрія Козлова щодо кандидата, співробітника НАЗК Дмитра Калмикова.

Андрій Козлов зауважив, що ця ситуація є несподіваною для нього і «виникла раптово». Стосується вона процедури його призначення членом ВККС, яке відбулося 7 років назад за квотою Омбудсмена. Призначення проводилося за результатами конкурсу. І, як виявилося, одним з членів конкурсної комісії тоді був кандидат на голову НАЗК Дмитро Калмиков. Андрій Козлов зазначив, що він не ідентифікував Дмитра Калмикова як того, кого він знає, і не пам’ятає його. Втім, той дійсно брав участь в роботі цієї Комісії.

Врешті, всі 6 членів Комісії вирішили, що ці обставини не є конфліктом інтересів. Тому самовідвід Козлова не задовольнили.

Далі головуючий член Комісії Метью Мюррей зауважив, що були проведені співбесіди, було проаналізовано інформацію, яку додатково надали кандидати.

Наразі трансляції співбесід на ютуб-каналі Уряду вже закриті, адже у деяких співбесідах було озвучено персональну інформацію кандидатів. Тому Кабмін на ютубі закрив повні версії трансляцій, виклав окремі трансляції, прибравши звук на певних моментах.

Потім Комісія голосувала «за» припинення участі окремих кандидатів.

Голоси розподілилися наступним чином.

1. Броневицький Станіслав Станіславович – 6 членів Комісії підтримали виключення з подальшої участі у конкурсі. Отже, його не запросять на фінальне інтерв’ю.

2. Вишневський Андрій Володимирович – всі 6 проти виключення кандидата. Отже, він залишається у конкурсі.

3. Гацелюк Віталій Олександрович – всі 6 членів Конкурсної комісії підтримали виключення кандидата з подальшої участі у конкурсі. Отже, він припиняє участь.

4. Гупяк Сергій Леонідович – 4 члени проголосували проти виключення кандидата. Однак Лаура Стефан та Метью Мюррей виступили за те, аби він припинив участь конкурсі. Отже, він залишається у конкурсі.

5. Загребельська Агія Аббасівна – всі 6 членів Конкурсної комісії підтримали виключення кандидата з подальшої участі у конкурсі. Отже, вона припиняє участь.

6. Калмиков Дмитро Олександрович – всі 6 проти виключення кандидата. Отже, він залишається у конкурсі і запрошується на фінальну співбесіду.

7. Каплюк Катерина Анатоліївна – за виключення проголосували Алла Івановська і Наталія Оніщенко. Проти Андрій Козлов, Тетяна Цувіна, Лаура Стефан та Метью Мюррей. Отже, її запросили на фінальну співбесіду.

8. Корнієнко Олег Олександрович – всі 6 членів Конкурсної комісії підтримали виключення кандидата з подальшої участі у конкурсі. Отже, він припиняє участь.

9. Кулик Павло Олексійович – всі 6 членів Конкурсної комісії підтримали виключення кандидата з подальшої участі у конкурсі. Отже, він припиняє участь.

10. Мірошніченко Михайло Іванович – всі 6 членів Конкурсної комісії підтримали виключення кандидата з подальшої участі у конкурсі. Отже, він припиняє участь.

11. Мостова Ірина Олександрівна – всі 6 членів за виключення, вона припиняє участь.

12. Нікулін Віталій Андрійович – всі 6 проти виключення, отже, його запросять на фінальну співбесіду.

13. Новицький Олександр Валерійович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

14. Норець Роман Юрійович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

15. Павлущик Віктор Володимирович – всі 6 проти виключення, він проходить на фінальну співбесіду.

16. Подгорець Сергій Васильович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

17. Подорожко Володимир Володимирович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

18. Романюк Роман В'ячеславович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

19. Скомаров Олександр Вікторович – всі 6 проти його виключення, кандидата запрошують на фінальну співбесіду.

20. Стародубцев Олександр Євгенійович – проти Алла Івановська, Наталія Оніщенко, Тетяна Цувіна, Лаура Стефан та Метью Мюррей. За виключення Андрій Козлов.

21. Степанян Сергій Левонович – проти Метью Мюррей, Алла Івановська, Наталія Оніщенко, Тетяна Цувіна. За виключення Андрій Козлов, Лаура Стефан. Отже, його запрошують на фінальну співбесіду.

22. Тетерук Андрій Анатолійович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

23. Хаванов Артем В'ячеславович – всі 6 проти виключення, кандидат продовжує участь у конкурсі.

24. Юрійчук Іван Ярославович – всі 6 за виключення, кандидат припиняє участь у конкурсі.

Фінальні співбесіди відбудуться 24 та 25 лютого, тобто, у цю суботу та неділю.

Автор: Наталя Мамченко

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