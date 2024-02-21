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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео

Насамперед має значення не те, що передбачено скасувати Господарський кодекс України чи внести зміни до нього, а те, що закладається у ці процеси: чи є скасування цього Кодексу самоціллю, чи воно спрямоване на вирішення проблем, які існують у державі.

Військово-лікарська комісія при ТЦК для військовозобов’язаних не повинна бути формальною: рішення суду

Проблеми громадян зі станом здоров’я мають бути ретельно досліджені медичними спеціалістами ВЛК .

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

  1. В Україні

На Буковині судитимуть організатора схеми незаконного вивезення з України 206 ухилянтів

09:49, 21 лютого 2024
У Чернівецькій області організатор схеми незаконного перетину кордону постане перед судом.
На Буковині судитимуть організатора схеми незаконного вивезення з України 206 ухилянтів
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У Чернівецькій області перед судом постане організатор схеми незаконного перетину кордону України для ухилянтів. Серед осіб, причетних до цієї протиправної діяльності, виявлені колишній керівник апарату обласної військової адміністрації та її очільник у той період. Про це повідомила Національна поліція України.

Під час слідства встановлено, що від початку активних бойових дій на території України фігуранти організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі країни. Вони, маючи доступ до формування списків на виїзд, обіцяли ухилянтам допомогти у незаконному перетині кордону за винагороду.

Минулого року правоохоронці провели майже два десятки обшуків у місцях проживання, службових приміщеннях та транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучили документацію, комп'ютерну техніку та записи.

У результаті обробки доказів встановлено, що 206 осіб, перетнувши незаконно кордон, не повернулися на територію України. Обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці апарату ОВА скеровано до суду за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах та комп'ютерних мережах.

Досудове розслідування кримінального провадження стосовно іншого фігуранта — ексначальника обласної військової адміністрації — триває. Зараз встановлюються інші посадові особи, які можуть бути причетними до цієї корупційної схеми.

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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу і реформу корпоративного управління, відео
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