На Буковині судитимуть організатора схеми незаконного вивезення з України 206 ухилянтів

У Чернівецькій області організатор схеми незаконного перетину кордону постане перед судом.

У Чернівецькій області перед судом постане організатор схеми незаконного перетину кордону України для ухилянтів. Серед осіб, причетних до цієї протиправної діяльності, виявлені колишній керівник апарату обласної військової адміністрації та її очільник у той період. Про це повідомила Національна поліція України.

Під час слідства встановлено, що від початку активних бойових дій на території України фігуранти організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі країни. Вони, маючи доступ до формування списків на виїзд, обіцяли ухилянтам допомогти у незаконному перетині кордону за винагороду.

Минулого року правоохоронці провели майже два десятки обшуків у місцях проживання, службових приміщеннях та транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучили документацію, комп'ютерну техніку та записи.

У результаті обробки доказів встановлено, що 206 осіб, перетнувши незаконно кордон, не повернулися на територію України. Обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці апарату ОВА скеровано до суду за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах та комп'ютерних мережах.

Досудове розслідування кримінального провадження стосовно іншого фігуранта — ексначальника обласної військової адміністрації — триває. Зараз встановлюються інші посадові особи, які можуть бути причетними до цієї корупційної схеми.

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