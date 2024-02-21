На Буковине будут судить организатора схемы незаконного вывоза из Украины 206 уклонистов

В Черновицкой области организатор схемы незаконного пересечения границы предстанет перед судом.

В Черновицкой области перед судом предстанет организатор схемы незаконного пересечения границы Украины для уклонистов. Среди лиц, причастных к этой противоправной деятельности, выявлены бывший руководитель аппарата областной военной администрации и ее глава в тот период. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Во время следствия установлено, что с начала активных боевых действий на территории Украины фигуранты организовали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы страны. Они, имея доступ к формированию списков на выезд, обещали уклонистам помочь в незаконном пересечении границы за вознаграждение.

В прошлом году правоохранители провели почти два десятка обысков в местах проживания, служебных помещениях и транспортных средствах фигурантов, во время которых изъяли документацию, компьютерную технику и записи.

В результате обработки доказательств установлено, что 206 человек, пересекая незаконно границу, не вернулись на территорию Украины. Обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы аппарата ОВА направлено в суд по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах и компьютерных сетях.

Досудебное расследование уголовного производства в отношении другого фигуранта - экс-начальника областной военной администрации - продолжается. Сейчас устанавливаются другие должностные лица, которые могут быть причастны к этой коррупционной схеме.

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