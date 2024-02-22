Конкурс на посаду голови НАЗК: оприлюднили розклад фінальних співбесід

Співбесіди відбудуться 24 лютого та 25 лютого.

24 лютого та 25 лютого відбудуться співбесіди з фіналістами конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомила конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК у Facebook.

Нагадуємо, рішенням Комісії 10 кандидатів запрошено до фінальних співбесід.

«Відповідно до статті 21 Регламенту роботи Комісії черговість проходження співбесід кандидатами визначена за результатами жеребкування», - сказано у повідомленні.

Розклад співбесід:

Субота, 24 лютого, початок о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

Неділя, 25 лютого, початок: о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

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