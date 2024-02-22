Конкурс на посаду голови НАЗК: оприлюднили розклад фінальних співбесід

24 лютого та 25 лютого відбудуться співбесіди з фіналістами конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомила конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК у Facebook.
Нагадуємо, рішенням Комісії 10 кандидатів запрошено до фінальних співбесід.
«Відповідно до статті 21 Регламенту роботи Комісії черговість проходження співбесід кандидатами визначена за результатами жеребкування», - сказано у повідомленні.
Розклад співбесід:
Субота, 24 лютого, початок о 09:00.
Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:
- Вишневський Андрій Володимирович
- Степанян Сергій Левонович
- Павлущик Віктор Володимирович
- Нікулін Віталій Андрійович
- Калмиков Дмитро Олександрович
- Гупяк Сергій Леонідович
- Стародубцев Олександр Євгенійович
Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.
Неділя, 25 лютого, початок: о 09:00.
Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:
Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.
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