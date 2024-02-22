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  1. В Україні

Конкурс на посаду голови НАЗК: оприлюднили розклад фінальних співбесід

15:46, 22 лютого 2024
Співбесіди відбудуться 24 лютого та 25 лютого.
Конкурс на посаду голови НАЗК: оприлюднили розклад фінальних співбесід
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24 лютого та 25 лютого відбудуться співбесіди з фіналістами конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомила конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК у Facebook.

Нагадуємо, рішенням Комісії 10 кандидатів запрошено до фінальних співбесід.

«Відповідно до статті 21 Регламенту роботи Комісії черговість проходження співбесід кандидатами визначена за результатами жеребкування», - сказано у повідомленні.

Розклад співбесід:

Субота, 24 лютого, початок о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

  1. Вишневський Андрій Володимирович
  2. Степанян Сергій Левонович
  3. Павлущик Віктор Володимирович
  4. Нікулін Віталій Андрійович
  5. Калмиков Дмитро Олександрович
  6. Гупяк Сергій Леонідович
  7. Стародубцев Олександр Євгенійович

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

Неділя, 25 лютого, початок: о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

  1. Каплюк Катерина Анатоліївна
  2. Скомаров Олександр Вікторович
  3. Хаванов Артем В'ячеславович

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

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