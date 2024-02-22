Італія може наступною підписати безпекову угоду з Україною

Прем'єр-міністр Італії веде переговори щодо угоди з українською владою.

Італія може стати наступною країною, яка підпише угоду про гарантії безпеки для України. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті, передає Ansa.

"Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права", – сказав він.

За словами міністра, підтримка складатиметься з двох частин: під час війни та післявоєнну.

Таяні наголосив, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: "Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями".

Водночас він зазначив, що угода "не матиме юридичної сили" та "не вимагатиме процедури ратифікації.

"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов’язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов’язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов’язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", — сказав Таяні.

Раніше повідомлялося, що Україна та США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.

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