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  1. В Україні

В Україні оголосили конкурс архітектурних проєктів для відбудови шкіл

16:14, 22 лютого 2024
Дизайн-проєктом, який розробить переможець конкурсу, зможуть безоплатно скористатися всі громади.
В Україні оголосили конкурс архітектурних проєктів для відбудови шкіл
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Міністерство освіти і науки оголосило конкурс архітектурних проєктів для відбудови шкіл та запросило для участі в ньому архітекторів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Команди архітекторів можуть подавати на конкурс проєктні ідеї. Дизайн-проєктом, який розробить переможець конкурсу, зможуть безоплатно скористатися всі громади. Його наявність дасть змогу донорам прискорити ухвалення рішень про фінансування відбудови шкіл, а громадам — заощадити час та кошти», - ідеться у повідомленні.

Автори трьох найкращих проєктних ідей отримають винагороди у розмірі від 8 тис. до 12 тис. євро. Переможець укладе контракт на 300 тис. євро, який передбачатиме розроблення адаптивного дизайн-проєкту школи.

Команда, що бажає взяти участь у конкурсі, повинна складатися щонайменше із двох архітекторів: один повинен мати право практикувати в Україні, а інший — за її межами.

Раніше у МОН заявили, що заклад освіти самостійно визначає тривалість навчального року.

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