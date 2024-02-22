Стефанішина прокоментувала заяву фон дер Ляєн про затримку переговорів про вступ України до ЄС

Перед цим у Європейській комісії припустили, що переговорні рамки будуть готові після євровиборів.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС буде готова після європейських виборів, які відбудуться у червні 2024 року.

Переговорна рамка – документ, що визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС. Водночас Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина зазначила, що робота над переговорною рамкою триває з січня, і з того часу ЄК не повідомляла про труднощі з підготовкою до березня. Про це пише «Європейська правда».

«У діалозі з Єврокомісією ми неодноразово проговорювали підготовку переговорної рамки, і про жодні труднощі підготовки тексту до березня не йшлося», – сказала Стефанішина.

Вона наголосила також, що Єврокомісія лише готує текст переговорної рамки і далі виносить його на розгляд держав-членів ЄС. Саме вони й ухвалюють фінальне рішення.

«Відповідно до рішення Європейської ради у грудні минулого року, Європейська комісія має до березня підготувати звіт щодо прогресу України у виконанні додаткових кроків, за яким слідує розгляд рішення щодо переговорної рамки», – сказала Стефанішина.

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