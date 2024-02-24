24 февраля – какой сегодня день в Украине и мире

Что сегодня отмечают в мире и Украине.

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Именно 24 февраля 2022 года россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Украинский народ, объединенный общим горем, поднялся, чтобы противостоять агрессору, показывая миру пример непоколебимой стойкости и отваги.

Что отмечают в мире:

Всемирный день бармена – ежегодно отмечается 24 февраля, является всемирным праздником профессии бармена, признанием креативности, мастерства и преданности барменов во всем мире.

Всемирный день глотателей мечей – отмечается в последнюю субботу февраля ежегодно. Этот праздник отдает дань уважения смелым и искусным исполнителям, практикующим древнее искусство глотания мечей.

День рождения лотереи – 24 февраля все люди на Земле, пытающиеся поймать «фортуну за хвоста», могут отпраздновать День рождения лотереи.

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