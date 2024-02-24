24 лютого – який сьогодні день в Україні та світі

Що сьогодні відзначають у світі та в Україні.

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Саме 24 лютого 2022 року росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Український народ, об’єднаний спільним горем, піднявся, щоб протистояти агресору, показуючи світу приклад непохитної стійкості та відваги.

Що відзначають у світі:

Всесвітній день бармена – відзначається щорічно 24 лютого, є всесвітнім святом професії бармена, визнанням креативності, майстерності та відданості барменів у всьому світі.

Всесвітній день ковтачів мечів – відзначається в останню суботу лютого щорічно. Це свято віддає данину поваги сміливим і вправним виконавцям, які практикують стародавнє мистецтво ковтання мечів.

День народження лотереї – 24 лютого всі люди на Землі, що намагаються упіймати «фортуну за хвоста», мають змогу відсвяткувати День народження лотереї.

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