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Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

  1. Суспільство

24 лютого – який сьогодні день в Україні та світі

08:17, 24 лютого 2024
Що сьогодні відзначають у світі та в Україні.
24 лютого – який сьогодні день в Україні та світі
Джерело фото: Depositphotos
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Саме 24 лютого 2022 року росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Український народ, об’єднаний спільним горем, піднявся, щоб протистояти агресору, показуючи світу приклад непохитної стійкості та відваги.

Що відзначають у світі:

Всесвітній день бармена – відзначається щорічно 24 лютого, є всесвітнім святом професії бармена, визнанням креативності, майстерності та відданості барменів у всьому світі.

Всесвітній день ковтачів мечів – відзначається в останню суботу лютого щорічно. Це свято віддає данину поваги сміливим і вправним виконавцям, які практикують стародавнє мистецтво ковтання мечів.

День народження лотереї – 24 лютого всі люди на Землі, що намагаються упіймати «фортуну за хвоста», мають змогу відсвяткувати День народження лотереї.

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