Урсула фон дер Ляєн приїхала в Київ

Президентка Європейської комісії прибула з візитом до української столиці.

Джерело фото: twitter.com/vonderleyen

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці – Києва у суботу, 24 лютого.

Про це вона повідомила в соцмережі X.

Вона нагадала, що два роки тому 24 лютого 2022 року росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

«Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною», - написала вона.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС буде готова після європейських виборів, які відбудуться у червні 2024 року.

Згодом Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина прокоментувала цю заяву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.