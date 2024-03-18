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Дональд Трамп не може отримати облігацію на $454 млн для апеляції в справі про шахрайство

20:21, 18 березня 2024
Трампу поки не вдалося знайти страхову компанію, яка б гарантувала його облігацію, що дозволило б йому оскаржити вирок у розмірі 454 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку і не вносити всю суму самостійно.
Дональд Трамп не може отримати облігацію на $454 млн для апеляції в справі про шахрайство
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Експрезиденту США Дональду Трампу поки не вдалося знайти страхову компанію, яка б гарантувала його облігацію, що дозволило б йому оскаржити вирок у розмірі 454 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку і не вносити всю суму самостійно. Як повідомляє Reuters, про це розповіли юристи колишнього президента США.

Зазначається, що Трамп повинен або знайти готівку, або внести облігацію, щоб запобігти арешту його власності владою штату на час, поки він оскаржує рішення, яке зобов’язує його та співвідповідачів виплатити 464 мільйони доларів штрафу та відсотків за неправильне визначення вартості майна та обман кредиторів і страховиків.

Його адвокати подали клопотання до апеляційного суду штату, щоб відтермінувати виконання рішення, стверджуючи, що сума є надмірною. Вони заявляють, що обвинувачені звернулися до 30 страхових компаній через чотирьох різних брокерів, щоб видати облігацію.

«Виконання неможливої вимоги про облігацію як умови апеляції завдасть явної непоправної шкоди відповідачам», – зазначили адвокати Трампа.

Вони просили, щоб йому натомість дозволили внести облігацію на 100 мільйонів доларів, поки він оскаржує вирок.

Якщо Трамп програє апеляцію та виявиться, що він не в змозі виплатити вирок, компанія, що гарантувала облігацію, повинна буде провести виплати.

Юристи Трампа включили до клопотання заяву Гері Джульєтті, керівника страхової брокерської компанії Lockton Companies, яку Трамп найняв, щоб допомогти отримати облігацію.

Джульєтті зазначив, що видати облігацію на суму 464 мільйони доларів «неможливо за теперішніх умов», зазначивши, що багато поручителів не випустять облігації на суму понад 100 мільйонів доларів і готові прийняти як заставу лише готівку чи цінні папери, а не нерухомість.

Видання додає: Трамп заперечує, що скоїв правопорушення у справі, яку порушили за позовом генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс в суді штату Нью-Йорк.

Раніше ми писали, що суд у Нью-Йорку зобов’язав Трампа сплатити $454 мільйони у справі про шахрайство.

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