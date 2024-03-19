В Австралії Uber виплатить $178 мільйонів водіям таксі, які скаржилися на втрату прибутку після появи компанії на ринку

Це пʼятий за величиною колективний позов в історії австралійського права.

Сервіс Uber виплатить австралійським водіям таксі $178 мільйонів — вони стверджували, що втратили значну частину свого прибутку після того, як компанія вийшла на місцевий ринок. Про це повідомляє Bloomberg.

Як відомо, груповий позов у 2019 році подали 8 000 водіїв таксі. Вони звинуватили Uber у порушенні законів, які вимагають ліцензування таксі та орендованих автомобілів.

Це пʼятий за величиною колективний позов в історії австралійського права, заявили юристи компанії Моріса Блекберна, яка тоді допомогла подати позов.

В Uber заявили, що ніколи не порушували закон свідомо, і додали, що з 2018 року запустили програму компенсації для австралійських водіїв таксі. Тепер представники Uber сподіваються, що «старі проблеми залишаться в минулому».

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