Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

У Державній судовій адміністрації повідомили, що реформа оплати праці державних службовців, яка розпочалася у 2023 році, поки що не вирішила проблему оплати праці працівників апаратів судів.

Як розповів 15 березня під час наради керівництва Верховного Суду з головами апеляційних судів в. о. голови ДСА Максим Пампура, незважаючи на те, що були проведені класифікація посад державної служби, грейдування, віднесення посад до відповідних сімей, питання гідної заробітної плати в апаратах судів досі залишається далеким від вирішення.

На думку в. о. голови ДСА, питання заробітної плати в апаратах судів може бути вирішене на законодавчому рівні або шляхом внесення змін у Закон «Про судоустрій та статус суддів» або шляхом внесення змін до Закону «Про Державний бюджет на 2024 рік».

Також на ситуацію з оплатою праці працівників апаратів судів міг би відреагувати Кабінет міністрів.

Нагадаємо, що попри чималі обіцянки до початку реформи оплати праці держслужбовців, в реальності, як повідомляла «Судово-юридична газета», заробітні плати працівників апаратів судів, навіть в судах апеляційної інстанції, досі залишаються неконкурентними у порівнянні з приватним сектором економіки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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