Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

В Государственной судебной администрации сообщили, что начавшаяся в 2023 году реформа оплаты труда государственных служащих пока не решила проблему оплаты труда работников аппаратов судов.

Как рассказал 15 марта во время совещания руководства Верховного Суда с председателями апелляционных судов и. о. главы ГСА Максим Пампура, несмотря на то, что были проведены классификация должностей государственной службы, грейдирование, отнесение должностей к соответствующим семьям, вопрос достойной заработной платы в аппаратах судов до сих пор остается далеким от решения.

По мнению и. о. председателя ГСА вопрос заработной платы в аппаратах судов может быть решен на законодательном уровне или путем внесения изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» или путем внесения изменений в Закон «О Государственном бюджете на 2024 год».

Также на ситуацию с оплатой труда работников аппаратов судов мог бы отреагировать Кабинет министров.

Напомним, что, несмотря на немалые обещания до начала реформы оплаты труда госслужащих, в реальности, как сообщала «Судебно-юридическая газета», заработные платы работников аппаратов судов, даже в судах апелляционной инстанции, до сих пор остаются неконкурентными по сравнению с частным сектором экономики.

Автор: Вячеслав Хрипун

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