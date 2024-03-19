В Австралии Uber выплатит $178 миллионов водителям такси, которые жаловались на потерю прибыли после появления компании на рынке

Это пятый по величине коллективный иск в истории австралийского права

Сервис Uber выплатит австралийским водителям такси $178 миллионов – они утверждали, что потеряли значительную часть своей прибыли после того, как компания вышла на местный рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Как известно, групповой иск в 2019 году подали 8000 водителей такси. Они обвинили Uber в нарушении законов, требующих лицензирования такси и арендованных автомобилей.

Это пятый по величине коллективный иск в истории австралийского права, заявили юристы компании Мориса Блэкберна, которая тогда помогла подать иск.

В Uber заявили, что никогда не нарушали закон сознательно и добавили, что с 2018 года запустили программу компенсации для австралийских водителей такси. Теперь представители Uber надеются, что "старые проблемы останутся в прошлом".

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