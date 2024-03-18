В Польше считают, что замороженные активы рф лучше потратить на оборону Украины, а не ее восстановление

В МИД Польши добавили, что Россия должна заплатить за последствия своей агрессии.

Замороженные российские активы лучше использовать в защиту Украины от агрессии рф, а не на ее восстановление. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РАР.

«Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты с капитала (российского капитала, замороженного странами ЕС, - ред.) будут использованы в пользу Украины», - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что рф должна заплатить за последствия своей агрессии.

«Лично я хотел бы пойти дальше. Я думаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, то лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление», - отметил польский министр.

Он также приветствовал решение ЕС о выделении дополнительных 5 млрд евро в поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира.

«Это означает, что то, что страны дают Украине, будет возвращено, а те, кто не дают Украине – будут делать взносы (в Европейский фонд мира – ред.). То есть, никто в Европе, кроме одной страны (Венгрии – ред.), не останется вне схемы», - добавил Сикорский.

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