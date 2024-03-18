Минобороны упростило процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков

Теперь получить звание младшего лейтенанта и вернуться служить на более соответствующую должность можно всего за 40 дней.

Министерство обороны Украины вводит новую, упрощенную форму обучения и процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков. Об этом сообщает ведомство.

Теперь получить звание младшего лейтенанта и вернуться служить на более соответствующую должность можно всего за 40 дней. За это время мобилизованный медик пройдет курсы онлайн и 18 дней практических занятий в стенах Военно-медицинской академии ВСУ.

«По завершении образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности», - пояснила заместитель министра Наталья Калмыкова.

По ее словам, новая форма обучения введена по распоряжению командующего Медицинскими силами ВСУ. Она необходима для медработников, не заканчивающих военную кафедру и не имеющих офицерского звания, но служащих в армии на разных непрофильных позициях.

В Минобороны рассказали, что в настоящее время прошли 118 мобилизованных медиков. При этом заявки для записи на курсы для мобилизованных медиков принимаются по электронному адресу [email protected]

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