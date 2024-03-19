Законопроект про безвідсотковий кредит Україні може з’явитися в найближчі дні, – сенатор США

США планують надати Україні безвідсотковий кредит.

Джерело фото: uainfo.org

Під час брифінгу в Києві сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть надати допомогу Україні у вигляді безвідсоткового кредиту. Він повідомив, що спікер Палати представників Майк Джонсон активно працює над забезпеченням ухвалення нового пакету американської допомоги для України. Грем відзначив, що понад 70% республіканців розуміють необхідність такої підтримки.

«Я розмовляв зі спікером до того, як приїхав сюди. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів», - заявив сенатор.

Також він зауважив, що цей варіант допомоги підтримує колишній президент США Дональд Трамп, який у листопаді буде змагатися з чинним президентом Джо Байденом на виборах. Грем додав, що відповідний проєкт рішення може з’явитись і бути проголосований найближчими днями.

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