Сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до Києва закликав швидко прийняти закон про мобілізацію

Ліндсі Грем закликав українців вступати до лав ЗСУ незалежно від підтримки США.

Джерело фото: chas.news

Під час свого візиту до Києва, 18 березня, член Сенату Сполучених Штатів з Республіканської партії Ліндсі Грем закликав українських парламентарів ухвалити закон про мобілізацію. Про це повідомляє видання Washington Post.

Сенатор закликав українських парламентарів до «швидких законодавчих дій» у той час, коли американські законодавці досі не можуть ухвалити закон про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів.

Грем також закликав українців не базувати свої рішення щодо вступу до армії на підтримці Сполучених Штатів.

«Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе», - сказав сенатор.

Крім того, член Республіканської партії сумнівався у звільненні від призову чоловіків у віці до 27 років. Він висловив надію, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються до неї.

«Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити — не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей в строю», – додав Грем.

Нагадаємо, Грем також заявив, що законопроект про безвідсотковий кредит Україні від США може з’явитися в найближчі дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.