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Европе будет трудно найти даже 25 000 военных для «сил сдерживания» в Украине, — Times

14:11, 30 апреля 2025
Как сообщается, размещение 25 тысяч военнослужащих в Украине станет серьезным вызовом для Европы.
Европе будет трудно найти даже 25 000 военных для «сил сдерживания» в Украине, — Times
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Европейским странам будет непросто направить 25 тысяч военнослужащих в Украину из-за нехватки личного состава и недофинансирования армий. Также надежды на формирование 64-тысячной группировки могут не оправдаться. Об этом пишет The Times.

Европейские чиновники неоднократно поднимали вопрос, удастся ли им сформировать контингент из 64 тысяч военнослужащих для размещения в Украине после достижения мирных соглашений. В свою очередь, глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что страна готова направить до 10 тысяч своих солдат.

Франция также выразила готовность направить свои войска в Украину — от 5 до 10 тысяч. Германия пока выступает против такого шага, но не исключает его категорически.

В то же время Польша, Испания и Италия чётко дали понять, что не будут направлять ни одного солдата.

Таким образом, руководители оборонных ведомств европейских стран пришли к выводу, что сформировать 64-тысячную военную группировку на данный момент нереально, а даже контингент в 25 тысяч потребует значительных совместных усилий.

Согласно наиболее вероятным планам, британские и французские военные инструкторы будут направлены на запад Украины для выполнения обязательств по вводу войск в страну. Однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинские войска.

Как пишет The Times, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность тем, что развертывание контингента «размоет» их собственную оборону границ, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не предоставят ни одного солдата.

Кроме того, Финляндия и Германия в целом выступали против развертывания сухопутных войск, однако в Берлине не исключают возможности пересмотра своей позиции.

Напомним, Эммануэль Макрон допустил отправку миротворцев в Украину без согласия РФ.

Также сообщалось, что Британия рассматривает вариант размещения своего миротворческого контингента в Украине сроком на пять лет.

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Европа военные

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