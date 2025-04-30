Эстония готова отправить роту военных для участия в миротворческой миссии в Украине

Эстония готова присоединиться к миротворческой миссии в Украине в рамках западной «Коалиции желающих».

Фото: militarnyi.com

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Эстония выразила готовность присоединиться к силам сдерживания в Украине, которые формируются в рамках западной «Коалиции желающих». Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал, передает ERR.

По словам главы правительства, Эстония готова предоставить боевое подразделение численностью до роты - военных инструкторов и штабных офицеров - в рамках миротворческой миссии под эгидой Великобритании и Франции. Окончательное решение будет принято после согласования с парламентом.

«Если вступление в НАТО затянется, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и защиты с помощью союзных войск, которые размещены на месте. Безопасность Украины - это безопасность Европы», - подчеркнул Михал. Он добавил, что безопасность Украины является ключевой для стабильности всей Европы, а присутствие союзников - мощным сигналом против имперских амбиций Москвы.

Сейчас формат и численность будущей миссии окончательно не утверждены. В зависимости от потребностей, рота может насчитывать от 50 до 250 военнослужащих, стандартно - около 150.

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