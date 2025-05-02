Военнообязан был в стяжках и прикован к разным предметам — Киевский ТЦК объяснил инцидент

В ТЦК заявили, что на сборном пункте мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению к другим мобилизованным.

Фото: 18000.com.ua

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Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что в сети распространяется видео и информация, на котором видно, как военнообязанный в стяжках прикован к различным предметам.

Там подчеркнули, что данного военнообязанного доставила в ТЦК и СП полиция.

«На сборном пункте он начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению к другим мобилизованным. Муниципальная стража города Киева, которая привлекается для обеспечения порядка, была вынуждена применить средства сдерживания к данному мобилизованному, чтобы обезопасить других от его действий, и вызвала наряд полиции», — заявили в ТЦК.

Также в ведомстве добавили, что на данного мобилизованного полиция составила протокол, его направили в специализированное медицинское учреждение для обследования и, при необходимости, лечения.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК.

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