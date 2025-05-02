Військовозобов’язаний був у стяжках та прикутий до різних предметів — Київський ТЦК пояснив інцидент

У ТЦК заявили, що на збірному пункті чоловік почав поводити себе неадекватно та агресивно до інших мобілізованих.

Фото: 18000.com.ua

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Київський міський ТЦК та СП повідомив, що в мережі поширюється відео та інформація, на якому видно, що військовозобов'язаний у стяжках прикутий до різних предметів.

Там підкреслили, що даного військовозобов'язаного доставила до ТЦК та СП поліція.

«На збірному пункті він почав поводити себе неадекватно та агресивно до інших мобілізованих. Муніципальна варта міста Києва, яка залучається для забезпечення порядку змушена була одягнути засоби стримання на даного мобілізованого, щоби убезпечити інших від його дій та викликала наряд поліції», - заявили у ТЦК.

Також у відомстві додали, на даного мобілізованого поліція склала протокол, його було направлено до спеціального медичного закладу для обстеження та за необхідності лікування.

Раніше ми писали, що у Харкові чоловік погрожував ножем співробітнику ТЦК.

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