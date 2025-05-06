Трамп о своем изображении в образе Папы Римского: понятия не имею, откуда оно взялось

Дональд Трамп прокомментировал появление изображения в образе Папы Римского в собственной соцсети и на официальной странице Белого дома.

Источник фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп во время общения в Белом доме 5 мая заявил, что не имеет к изображению себя в роли Папы Римского «никакого отношения». По его словам, картинку «кто-то сделал и выложил в интернет».

«Это не я сделал. Я понятия не имею, откуда это взялось. Возможно, это сделал искусственный интеллект, но я об этом ничего не знаю... На самом деле, моя жена считает, что это мило, ха-ха», — сказал он.

По его словам, это «шутка».

Напомним, что президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором он изображён в образе Папы Римского. На сгенерированном нейросетью фото Трамп восседает на троне в папском облачении.

Трамп не сопроводил изображение ни подписью, ни комментарием.

Также напомним, что американский сенатор Линдси Грэм призвал папский конклав рассмотреть кандидатуру президента США Дональда Трампа на папский престол.

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