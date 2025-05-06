Украине давно известно о планах РФ высадить десант на Херсонщине — ЦПД при СНБО

Военные осведомлены о планах РФ высадить десант на Херсонщине, заявили в ЦПД при СНБО.

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Украинским военным давно известно о планах врага высадить десант на Херсонщине. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«По Херсонщине. Подготовка врага и попытки форсировать Днепр на острова уже были, Силам обороны удалось отминусовать достаточное количество такого десанта.

О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы уничтожать его там», — указал он.

По его словам, желания врага и его возможности — это разные вещи.

«Желание есть давно, но дурак богатеет мыслями», — прокомментировал он планы РФ.

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