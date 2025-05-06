Украине давно известно о планах РФ высадить десант на Херсонщине — ЦПД при СНБО

Украинским военным давно известно о планах врага высадить десант на Херсонщине. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«По Херсонщине. Подготовка врага и попытки форсировать Днепр на острова уже были, Силам обороны удалось отминусовать достаточное количество такого десанта.
О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы уничтожать его там», — указал он.
По его словам, желания врага и его возможности — это разные вещи.
«Желание есть давно, но дурак богатеет мыслями», — прокомментировал он планы РФ.
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