Британия тайно готовится к нападению РФ — что известно

Британским чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях.

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Великобритания тайно готовится к прямому нападению РФ. Чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны, сообщает The Telegraph.

Разрабатываемый в режиме секретности документ предусматривает несколько возможных сценариев: от массированных ракетных ударов до ядерной атаки или мощного кибервмешательства. Правительство уже смоделировало ситуацию, когда условный противник совершает одновременные атаки на критически важную инфраструктуру: газовые терминалы, АЭС, подводные кабели и транспортные узлы.

В рамках обновленного плана Британию условно разделят на 12 регионов управления. В случае чрезвычайной ситуации ответственность за координацию действий будут нести министры, чиновники Вооруженных сил и специально уполномоченные судьи.

Также документ предусматривает создание резервов продовольствия, ограничение доступа к коммуникациям и перемещение правительства в защищенные подземные командные пункты.

Особую обеспокоенность у чиновников вызывают атаки на газовые терминалы и пять атомных электростанций. Согласно оценке правительства, в случае поражения они могут высвободить радиоактивные материалы по всей стране и привести к серьезным последствиям. Также была смодулирована вероятность и последствия ядерного удара, однако выводы этого анализа были засекретены.

Также план предусматривает информирование населения: BBC получит указание транслировать инструкции по выживанию, а самые ценные произведения эвакуируют в Шотландию.

Рассматривается возможность создания системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу", чтобы эффективнее защищаться от воздушных атак. Кроме того, правительство страны намерено существенно увеличить оборонный бюджет — уже с 2027 года оно достигнет 2,5% ВВП.

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