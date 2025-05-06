Практика судов
  1. В Украине

Британия тайно готовится к нападению РФ — что известно

10:22, 6 мая 2025
Британским чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Британия тайно готовится к нападению РФ — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания тайно готовится к прямому нападению РФ. Чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны, сообщает The Telegraph.

Разрабатываемый в режиме секретности документ предусматривает несколько возможных сценариев: от массированных ракетных ударов до ядерной атаки или мощного кибервмешательства. Правительство уже смоделировало ситуацию, когда условный противник совершает одновременные атаки на критически важную инфраструктуру: газовые терминалы, АЭС, подводные кабели и транспортные узлы.

В рамках обновленного плана Британию условно разделят на 12 регионов управления. В случае чрезвычайной ситуации ответственность за координацию действий будут нести министры, чиновники Вооруженных сил и специально уполномоченные судьи.

Также документ предусматривает создание резервов продовольствия, ограничение доступа к коммуникациям и перемещение правительства в защищенные подземные командные пункты.

Особую обеспокоенность у чиновников вызывают атаки на газовые терминалы и пять атомных электростанций. Согласно оценке правительства, в случае поражения они могут высвободить радиоактивные материалы по всей стране и привести к серьезным последствиям. Также была смодулирована вероятность и последствия ядерного удара, однако выводы этого анализа были засекретены.

Также план предусматривает информирование населения: BBC получит указание транслировать инструкции по выживанию, а самые ценные произведения эвакуируют в Шотландию.

Рассматривается возможность создания системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу", чтобы эффективнее защищаться от воздушных атак. Кроме того, правительство страны намерено существенно увеличить оборонный бюджет — уже с 2027 года оно достигнет 2,5% ВВП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф война Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реестр военнослужащих с их персональными данными все же будет создан – законопроект рассмотрят после вето Президента

Комитет по нацбезопасности рассмотрел предложения Владимира Зеленского к законопроекту о создании Реестра военнослужащих с их персональными данными и автоматической передаче в Минобороны данных о пригодности военнообязанных к службе.

Даниил Гетманцев опроверг, что налоги повысят после окончания военного положения

«Я неоднократно говорил о не повышении налогов ни сейчас, ни потом», – заявил Даниил Гетманцев.

После провала Мерца на голосовании за канцлера Германии второй тур отложили – что дальше

Второй тур голосования может состояться 9 мая – FAZ.

Вторая стадия конкурса в общие апелляционные суды состоится в 2027 году

Во второй стадии конкурса примут участие кандидаты, которые останутся без рекомендаций для назначения в апелляционные суды.

Малую Щурку на Малую Шурку, Тисалово на Тисолово – депутаты инициировали изменение названий населенных пунктов

Елена Шуляк и коллеги предлагают переименовать ряд сел и поселков.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області