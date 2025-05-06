В США и Европе считают вероятной третью мировую войну с ядерным оружием в течение 5-10 лет

Согласно опросу YouGov, большинство респондентов заявили, что ожидают, что любой новый глобальный конфликт будет связан с применением ядерного оружия.

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Через 80 лет после Второй мировой войны опросы показывают, что многие американцы и жители западноевропейских стран считают, что в течение десятилетия может разразиться ещё более разрушительный третий глобальный конфликт. Наиболее вероятной причиной этого респонденты считают напряжённость в отношениях с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

Опрос YouGov показал, что значительное большинство считает, что события времён и перед Второй мировой войной остаются актуальными и сегодня, и их необходимо продолжать преподавать молодому поколению.

От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании — заявили, что считают ещё одну мировую войну очень или довольно вероятной в течение следующих 5–10 лет. Этого же мнения придерживаются 45% американцев.

От 66% в Италии до 89% в Великобритании сказали, что ожидают, что их страна будет втянута в такую войну. Меньше респондентов — от 16% в Италии до 44% во Франции — считают, что их вооружённые силы смогут их защитить.

В то же время 71% американцев заявили, что доверяют армии США. Россию респонденты считают самой вероятной причиной новой мировой войны: от 72% до 82% западных европейцев и 69% американцев указали именно на РФ. Следующей по вероятности угрозой респонденты считают исламский терроризм.

Большинство респондентов — от 68% до 76% — уверены, что новый конфликт будет сопровождаться применением ядерного оружия. От 57% до 73% также считают, что третья мировая война приведёт к большему количеству жертв, чем война 1939–1945 годов. Многие — от 25% до 44% — считают, что она может уничтожить большую часть населения Земли.

Подавляющее большинство — от 82% до 90% — западных европейцев и американцев заявили, что, по их мнению, важно преподавать Вторую мировую войну в школах. При этом от 72% до 87% считают, что события войны и причины, которые к ней привели, остаются актуальными и в наше время.

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