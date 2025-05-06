У США та Європі вважають ймовірною третю світову війну з ядерною зброєю протягом 5-10 років

Згідно з опитуванням YouGov, більшість респондентів заявили, що очікують, що будь-який новий глобальний конфлікт буде пов'язаний із застосуванням ядерної зброї.

Джерело фото: Getty Images

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Через 80 років після Другої світової війни опитування показують, що багато американців та західних європейців вважають, що протягом десятиліття може спалахнути ще більш руйнівний третій глобальний конфлікт, найімовірнішою причиною якого вважається напруженість у відносинах з Росією. Такі дані наводить The Guardian.

Опитування YouGov показало, що значна більшість вважає, що події під час та до Другої світової війни актуальні й сьогодні, і їх необхідно продовжувати викладати молодим поколінням.

Від 41% до 55% респондентів у п'яти опитаних європейських країнах: Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії, заявили, що вважають ще одну світову війну дуже або досить ймовірною протягом наступних 5-10 років. Також цю думку поділяють 45% американців.

Від 66% в Італії до 89% у Великій Британії, сказали, що очікують, що їхня країна буде втягнута в таку війну. Менше, від 16% в Італії, до 44% у Франції, вважали, що їхні збройні сили зможуть їх захистити.

Натомість, 71% американців заявили, що довіряють американським військовим. Росію в опитуванні вважали найімовірнішою причиною чергової світової війни від 72% до 82% західних європейців та 69% американців, далі йде ісламський тероризм.

Більшість респондентів, від 68% до 76%, заявили, що очікують, що будь-який новий конфлікт буде пов'язаний із застосуванням ядерної зброї, а від 57% до 73% також сказали, що третя світова війна призведе до більших втрат життя, ніж у 1939-1945 роках. Багато хто (від 25% до 44%) вважав, що вона вб'є більшість людей у ​​світі.

Переважна більшість (від 82% до 90%) західних європейців та американців заявили, що, на їхню думку, важливо викладати Другу світову війну в школах, причому від 72% до 87% сказали, що події конфлікту та ті, що призвели до нього, актуальні й сьогодні.

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