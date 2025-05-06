Смертоносний грибок може поширитися в Європі через зміну клімату

Грибок Aspergillus може викликати тяжкі захворювання дихальної системи.

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Через кліматичні зміни та підвищення температури повітря Європою може поширитися смертельно небезпечний грибок. Про це пише Independent.

Нове дослідження, проведене співробітниками Манчестерського університету, попереджає про небезпечний наслідок зміни клімату — розширення ареалу поширення смертельних грибкових інфекцій у регіонах, де вони раніше не становили загрози. Науковці особливо звертають увагу на гриби роду Aspergillus, які можуть спричиняти тяжкі захворювання дихальної системи та інших органів у людини.

Згідно з прогнозами, до 2100 року зона поширення Aspergillus fumigatus — одного з найнебезпечніших видів — може збільшитися на 77% через глобальне потепління. Це становитиме загрозу для здоров’я близько дев’яти мільйонів людей лише на європейському континенті. Особливу небезпеку ці мікроорганізми становлять для людей із хронічними захворюваннями легень, імунодефіцитними станами та ослабленим імунітетом.

Дослідники зазначають, що оптимальна температура для розмноження багатьох видів Aspergillus становить 37°C — температура тіла людини. Ця особливість робить їх особливо небезпечними патогенами, здатними успішно колонізувати людський організм.

Норман ван Рейн із Манчестерського університету наголошує, що в найближчі десятиліття карта поширення інфекційних захворювань може радикально змінитися.

Проблема має й економічний вимір. Деякі види, наприклад Aspergillus flavus, становлять загрозу для сільського господарства, уражаючи посіви зернових культур.

Очікується, що зона його поширення розшириться на північний Китай, Скандинавію та Аляску. Водночас традиційні ареали цього грибка в Африці та Бразилії можуть стати для нього менш сприятливими, що призведе до змін у місцевих екосистемах.

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