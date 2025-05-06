Практика судів
  1. У світі

Смертоносний грибок може поширитися в Європі через зміну клімату

10:52, 6 травня 2025
Грибок Aspergillus може викликати тяжкі захворювання дихальної системи.
Смертоносний грибок може поширитися в Європі через зміну клімату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через кліматичні зміни та підвищення температури повітря Європою може поширитися смертельно небезпечний грибок. Про це пише Independent.

Нове дослідження, проведене співробітниками Манчестерського університету, попереджає про небезпечний наслідок зміни клімату — розширення ареалу поширення смертельних грибкових інфекцій у регіонах, де вони раніше не становили загрози. Науковці особливо звертають увагу на гриби роду Aspergillus, які можуть спричиняти тяжкі захворювання дихальної системи та інших органів у людини.

Згідно з прогнозами, до 2100 року зона поширення Aspergillus fumigatus — одного з найнебезпечніших видів — може збільшитися на 77% через глобальне потепління. Це становитиме загрозу для здоров’я близько дев’яти мільйонів людей лише на європейському континенті. Особливу небезпеку ці мікроорганізми становлять для людей із хронічними захворюваннями легень, імунодефіцитними станами та ослабленим імунітетом.

Дослідники зазначають, що оптимальна температура для розмноження багатьох видів Aspergillus становить 37°C — температура тіла людини. Ця особливість робить їх особливо небезпечними патогенами, здатними успішно колонізувати людський організм.

Норман ван Рейн із Манчестерського університету наголошує, що в найближчі десятиліття карта поширення інфекційних захворювань може радикально змінитися.

Проблема має й економічний вимір. Деякі види, наприклад Aspergillus flavus, становлять загрозу для сільського господарства, уражаючи посіви зернових культур.

Очікується, що зона його поширення розшириться на північний Китай, Скандинавію та Аляску. Водночас традиційні ареали цього грибка в Африці та Бразилії можуть стати для нього менш сприятливими, що призведе до змін у місцевих екосистемах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців з їх персональними даними все ж буде створено – законопроект розглянуть після вето Президента

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Володимира Зеленського до законопроекту про створення Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними та автоматичну передачу до Міноборони даних про придатність військовозобов’язаних до служби.

Данило Гетманцев спростував, що податки підвищать після завершення воєнного стану

«Я неодноразово говорив про не підвищення податків ані зараз, ані потім» – заявив Данило Гетманцев.

Після провалу Мерца на голосуванні за канцлера Німеччини другий тур відклали – що далі

Другий тур голосування може відбутися 9 травня – FAZ.

Друга стадія конкурсу до загальних апеляційних судів відбудеться у 2027 році

У другий стадії конкурсу візьмуть участь кандидати, які залишаться без рекомендацій для призначення в апеляційні суди.

Мала Щурка на Малу Шурку, Тисалово на Тисолово – депутати ініціювали зміну назв населених пунктів

Олена Шуляк та колеги пропонують перейменувати низку сіл та селищ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області