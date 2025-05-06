Відсутній працівник у реєстрах при бронюванні в Дії – що робити

Працівник не відображається в системі — які дії роботодавця.

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Працедавці під час бронювання свого працівника через Дію можуть зіштовхнутися із проблемою – він може не відображатися в системі. Як вказують у Дії, якщо працедавці отримують результат «Особу не працевлаштовано на підприємстві» чи в реєстрі Оберіг немає відомостей про його місце роботи, то це трапляється з двох причин:

Пенсійний фонд ще не передав актуальних даних про працівника до реєстру;

Працівник оформлений на іншу компанію або ФОП, і система «не бачить» його за вашим ЄДРПОУ.

Виправити це дуже просто: просто в застосунку Резерв+ або за зверненням до Пенсійного фонду. Як це зробити — у відео нижче:

Як подати заяву про бронювання через Дію

Щоб забронювати працівників, потрібно пройти кілька простих кроків:

Авторизуйтеся на порталі Дія, оберіть послугу Бронювання працівників та натисніть Подати заяву.

Вкажіть дані працівників, яких плануєте забронювати.

Підтвердіть заробітну плату працівника.

Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.

Результат надійде на вашу електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Якщо бронювання успішне, воно відобразиться в системі Резерв+ працівників.

Ми автоматизували процес: уся інформація перевіряється системою, а не людьми — отже, швидко, прозоро та без зайвої бюрократії.

Як вирішити проблему з відсутністю працівників у реєстрах

Якщо новий працівник не відображається в реєстрах, зверніться до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оновлення даних. Зробіть це через розділ Комунікації з ПФУ на порталі: користуйтеся оперативним повідомленням про трудові відносини.

Якщо ви вчасно подали дані про працівника, він відображатиметься в системі Оберіг і бронювання мине без проблем. Однак якщо інформація надіслана із затримкою, подайте Податковий розрахунок через портал ДПС за останній звітний період і дочекайтеся, поки ПФУ оновить інформацію в реєстрі.

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