Відсутній працівник у реєстрах при бронюванні в Дії – що робити

Працедавці під час бронювання свого працівника через Дію можуть зіштовхнутися із проблемою – він може не відображатися в системі. Як вказують у Дії, якщо працедавці отримують результат «Особу не працевлаштовано на підприємстві» чи в реєстрі Оберіг немає відомостей про його місце роботи, то це трапляється з двох причин:
Виправити це дуже просто: просто в застосунку Резерв+ або за зверненням до Пенсійного фонду. Як це зробити — у відео нижче:
Як подати заяву про бронювання через Дію
Щоб забронювати працівників, потрібно пройти кілька простих кроків:
Результат надійде на вашу електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Якщо бронювання успішне, воно відобразиться в системі Резерв+ працівників.
Ми автоматизували процес: уся інформація перевіряється системою, а не людьми — отже, швидко, прозоро та без зайвої бюрократії.
Як вирішити проблему з відсутністю працівників у реєстрах
Якщо новий працівник не відображається в реєстрах, зверніться до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оновлення даних. Зробіть це через розділ Комунікації з ПФУ на порталі: користуйтеся оперативним повідомленням про трудові відносини.
Якщо ви вчасно подали дані про працівника, він відображатиметься в системі Оберіг і бронювання мине без проблем. Однак якщо інформація надіслана із затримкою, подайте Податковий розрахунок через портал ДПС за останній звітний період і дочекайтеся, поки ПФУ оновить інформацію в реєстрі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.