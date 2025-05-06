В Україні відзначають День піхоти ЗСУ — які ще свята 6 травня

6 травня в українських піхотинців професійне свято.

фото з відкритих джерел

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У вівторок, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил. Свято офіційно запровадили у 2019 році указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Дату 6 травня обрано не випадково: саме цього дня 1648 року українські козаки здобули свою першу значну перемогу у битві під Жовтими Водами на початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Піхота є основою будь-якої армії, виконує стратегічно важливі завдання — від оборони до наступальних операцій.

У сучасних бойових діях піхота залишається ключовою силою для виконання завдань у міських умовах, на відкритих територіях та в місцях з природними перешкодами.

Також 6 травня відзначають Міжнародний день коучингу. Заснований 2004 року Міжнародною федерацією коучів (ICF), цей день має на меті акцентувати увагу на важливості коучингу для досягнення життєвих і професійних цілей, а також на тому, як коучі допомагають людям розкрити свій потенціал.

Крім цього, сьогодні — Всесвітній день боротьби з астмою. Був започаткований 1998 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Глобальною ініціативою щодо астми з метою інформувати світ про масштаби проблеми, пов’язаної з астмою, і сприяти поліпшенню лікування та підтримки для людей, які страждають від цього хронічного захворювання.

Віряни святкують день пам’яті святого Йова.

Пам’ятні події:

1686 рік — Московія та Річ Посполита уклали угоду “Вічний мир”, відповідно до якої Гетьманщина була поділена між двома державами, а частина центральних земель повинна була залишатися безлюдною;

1833 рік — у Сполучених Штатах був створений перший сталевий плуг;

1840 рік — Англія випустила свою першу поштову марку, “Чорний пенні”, з зображенням королеви Вікторії;

1863 рік — завершилася знаменита битва під Чанселорсвіллом;

1872 рік — в Англії було засновано перший футбольний Кубок;

1889 рік — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;

1920 рік — завершився Перший зимовий похід Армії Української Народної Республіки, під час якого армія подолала 2500 км, долаючи ворогів — білих і червоних, а також важкі погодні умови. Вони успішно виконали завдання, незважаючи на хвороби та холоди;

1937 рік — у штаті Нью-Джерсі стався трагічний інцидент: при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний дирижабль LZ 129 “Гінденбург”, що призвело до загибелі 35 осіб. Це стало кінцем епохи дирижаблів. Довжина цього гігантського дирижабля перевищувала 240 метрів, а вага становила 242 тони;

1944 рік — британці звільнили з в’язниці Магатму Ґанді;

1953 рік — американський хірург Джон Гібон став першим, хто успішно застосував “штучне серце-легені”;

1958 рік — в Уельсі була проведена остання смертна кара;

1968 рік — у зв’язку з вуличними зіткненнями у Парижі, французька влада закрила університет Сорбонна;

1987 рік — на літаку Ан-124 був встановлений світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту — 20150,92 км;

1990 рік — було відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 рік — український стрибун Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною, подолавши висоту 6 м 7 см в Японії;

1992 рік — ухвалено Конституцію республіки Крим;

1994 рік — урочисто відкрито Євротунель під Ла-Маншем, що з’єднав Францію та Велику Британію;

2023 рік — відбулася коронація Чарльза ІІІ і королеви-консорта Камілли.

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