В Украине отмечают День пехоты ВСУ — какие еще праздники 6 мая

6 мая у украинских пехотинцев профессиональный праздник.

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Во вторник, 6 мая, Украина отмечает День пехоты Вооруженных Сил. Праздник официально был введен в 2019 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

Дата 6 мая выбрана не случайно: именно в этот день 1648 года украинские казаки одержали свою первую значительную победу в битве под Желтыми Водами в начале Национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого. Пехота является основой любой армии, выполняет стратегически важные задачи — от обороны до наступательных операций.

В современных боевых действиях пехота остается ключевой силой для выполнения задач в городских условиях, на открытых территориях и в местах с естественными препятствиями.

Также 6 мая отмечается Международный день коучинга. Основанный в 2004 году Международной федерацией коучей (ICF), этот день ставит целью акцентировать внимание на важности коучинга для достижения жизненных и профессиональных целей, а также на том, как коучи помогают людям раскрыть свой потенциал.

Кроме этого, сегодня – Всемирный день борьбы с астмой. Был начат в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения и Глобальной инициативой по астме с целью информировать мир о масштабах проблемы, связанной с астмой, и способствовать улучшению лечения и поддержки для людей, страдающих этим хроническим заболеванием.

Верующие празднуют день памяти святого Иова.

Памятные события:

1686 год — Московия и Речь Посполита заключили соглашение “Вечный мир”, согласно которому Гетманщина была разделена между двумя государствами, а часть центральных земель должна была оставаться безлюдной;

1833 год — в Соединенных Штатах был создан первый стальной плуг;

1840 год — Англия выпустила свою первую почтовую марку, “Черный пенни”, с изображением королевы Виктории;

1863 год — завершилось знаменитое сражение под Чанселорсвиллом;

1872 год — в Англии был основан первый футбольный Кубок;

1889 год — в Париже завершено строительство Эйфелевой башни;

1920 год — завершился Первый зимний поход Армии Украинской Народной Республики, во время которого армия преодолела 2500 км, преодолевая врагов — белых и красных, а также тяжелые погодные условия. Они успешно выполнили задачу, несмотря на болезни и холода;

1937 год — в штате Нью-Джерси произошел трагический инцидент: при приземлении разразился крупнейший в мире немецкий трансатлантический дирижабль LZ 129 “Гинденбург”, что привело к гибели 35 человек. Это явилось концом эпохи дирижаблей. Длина этого гигантского дирижабля превышала 240 метров, а вес составлял 242 тонны;

1944 год — британцы освободили из тюрьмы Магатму Ганди;

1953 год — американский хирург Джон Гиббон стал первым, кто успешно применил “искусственное сердце-легкие”;

1958 год — в Уэльсе была проведена последняя смертная казнь;

1968 год — в связи с уличными столкновениями в Париже, французские власти закрыли университет Сорбонна;1987 год — на самолете Ан-124 был установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту — 20150,92 км;

1990 год — была открыта государственная граница между Молдовой и Румынией;

1991 год — украинский прыгун Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6 м 7 см в Японии;

1992 год — принята Конституция республики Крым;

1994 год — торжественно открыт Евротоннель под Ла-Маншем, соединившим Францию и Великобританию;

2023 год — состоялась коронация Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

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