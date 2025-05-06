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От украинцев поступило более 1200 жалоб на завышенные цены на лекарства

11:10, 6 мая 2025
Больше всего жалоб поступает от жителей семи областей и Киева.
От украинцев поступило более 1200 жалоб на завышенные цены на лекарства
Источник фото: Freepik
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После восстановления контроля за ценами на лекарственные средства Госпродпотребслужба провела 776 проверок.

К нарушителям были применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 1,8 млн гривен, а на должностных лиц субъектов хозяйствования наложены административные штрафы на сумму 163,7 тыс. гривен.

Кроме того, выдано 78 предписаний об устранении нарушений порядка ценообразования на лекарственные средства и приведении цен в соответствие с требованиями законодательства.

Всего, как указано, в Госпродпотребслужбу поступило 1 239 обращений граждан по поводу продажи лекарств по завышенным ценам. Больше всего жалоб поступило от жителей Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областей и г. Киева.

Проверки цен на лекарства в аптечных учреждениях, проводимые Госпродпотребслужбой, были возобновлены с 1 марта.

Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в случае выявления случаев продажи лекарств по завышенным ценам.

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