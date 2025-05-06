В Житомирском ТЦК прокомментировали «слитое» видео совещания, где обсуждалось, как искать потенциальных мобилизованных

В Житомирском ТЦК назвали утечку видео следствием вражеской кибератаки.

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Житомирский областной ТЦК и СП прокомментировал видео, которое попало в сеть со служебного совещания, где давали советы, как искать потенциальных мобилизованных. На видео руководитель давал инструкции подчиненным, как искать призывников, в частности просил проверить студентов, не имеющих право на отсрочку, количество находящихся в розыске забронированных, проверить работников предприятий и другое.

В Житомирском ТЦК отметили, что это видео было распространено с целью дискредитации и манипулирования общественным мнением.

"Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызова возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации. Отмечаем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в пределах действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания", – отметили в ТЦК.

По этому факту назначена служебная проверка, а специалисты по кибербезопасности уже приняли необходимые меры для восстановления защиты информационных систем.

Как мы писала «Судебно-юридическая газета», Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятие удостоверений у лиц, временно ограниченных в праве управления, в том числе по искам ТЦК.

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