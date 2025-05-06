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У Житомирському ТЦК прокоментували «злите» відео наради, де обговорювали, як шукати потенційних мобілізованих

09:08, 6 травня 2025
У Житомирському ТЦК назвали витік відео наслідком ворожої кібератаки.
У Житомирському ТЦК прокоментували «злите» відео наради, де обговорювали, як шукати потенційних мобілізованих
фото з відкритих джерел
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Житомирський обласний ТЦК та СП прокоментував відео, яке потрапило до мережі зі службової наради, де давали поради, як шукати потенційних мобілізованих. На відео керівник давав інструкції підлеглим, як шукати призовників, зокрема просив перевірити студентів, які не мають право на відстрочку, кількість заброньованих, які перебувають в розшуку, перевірити працівників підприємств та інше. 

У Житомирському ТЦК зазначили, що це відео було поширено з метою дискредитації та маніпулювання громадською думкою.

"Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Внаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації. Наголошуємо: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради", – зазначили в ТЦК.

За цим фактом призначено службову перевірку, а фахівці з кібербезпеки вже вжили необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем.

Як ми писала «Судово-юридична газета», Рада розгляне законопроект про новий порядок позбавлення водіїв права на керування і вилучення посвідчень в осіб, яких тимчасово обмежили у праві керування, зокрема за позовами ТЦК.

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Житомир ТЦК мобілізація військова служба

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