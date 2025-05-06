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Іноземці масово скуповують житло у Польщі — українці лідирують за кількістю покупок

15:21, 6 травня 2025
Найбільше угод уклали саме українці, які найчастіше купують житло у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.
Іноземці масово скуповують житло у Польщі — українці лідирують за кількістю покупок
Джерело фото: Freepik
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Продажі квартир іноземцям у Польщі встановили новий рекорд – понад 17 тисяч за 2024 рік, а головними покупцями виявилися українці. Минулого року було укладено рекордну кількість угод – 17 330, а роком раніше ця цифра становила понад 14 тисяч. Іноземці найчастіше купували квартири у великих містах, таких як Варшава (3535 квартир), Краків (1523) та Вроцлав (1491). Про це пише видання Rzeczpospolita.

Враховуючи той факт, що продажі у 2024 році впали, частка іноземців як покупців може зрости до трохи більше 10%.

Аналіз даних останніх років свідчить про те, що Варшава є містом, де іноземці найбільше охоче купують приміщення, відповіло Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

Найбільше квартир купують українці. Серед інших активних покупців — білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Середня площа одного об’єкта — 58 квадратних метра.

Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, без іпотеки, іноді купують одразу кілька квартир. За словами старшого агента агентства Hamilton May Патріка П’єти, «Вони вважають, що Варшава дешева, бо в Києві, особливо до війни, було дорожче».

Зазначимо, що Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року.

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